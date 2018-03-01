فيديو خطير متظاهرون بجرادة يحاصرون سيارات القوات المساعدة ويهاجمونها بالحجارة ﻿

أظهر مقطع فيديو خطير محاصرة العديد من المتظاهرين بجرادة للسيارات التابعة للقوات العمومية، وذلك في محاولة منهم منع هذه القوات من القيام بواجبها في حفظ الأمن، وأيضا من أجل السيطرة على سيارات الأمن

"شوف تيفي"

أظهر مقطع فيديو خطير محاصرة العديد من المتظاهرين بجرادة للسيارات التابعة للقوات العمومية، وذلك في محاولة منهم منع هذه القوات من القيام بواجبها في حفظ الأمن، وأيضا من أجل السيطرة على سيارات الأمن لتخريبها وإضرام النيران بها.

وحسب المعطيات الخاصة بهذا الفيديو فإن أكثر من 500 متظاهر، حاصروا سيارات القوات العمومية من مختلف الجوانب، وقاموا برشقها بالحجارة، ما خلف وقوع أضرار وخسائر مادية جسيمة بها.

وكانت عمالة جرادة، قد أكدت أمس الأربعاء، أن المتظاهرين، قاموا بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.