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بالصورة....الملك محمد السادس يظهر بصحة جيدة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 10:09 بالصورة....الملك محمد السادس يظهر بصحة جيدة | بوليتيك
بالصورة....الملك محمد السادس يظهر بصحة جيدة
نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على صفحته الرسمية ب''فيسبوك''صورة جديدة للملك تجمعه بمواطن مغربي بالديار الفرنسية يبدو فيها بكامل صحته.

شوف تيفي

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"صورة جديدة للملك تجمعه بمواطن مغربي بالديار الفرنسية يبدو فيها بكامل صحته.

وأرفق البحري الصورة بتدوينة كتب فيها "هاهو ملكنا حبيبنا في صورة جديدة اليوم 14 مارس. توصلنا بالصورة على الساعة الرابعة والنصف زوالا في رسائل صفحة سيدنا تأخرنا في نشرها إنتظارا للتفاصيل.... المهم ملكنا لاباس. وداعا للشائعات...

شنو تبغيو تقولو لـ ملكنا محمد السادس؟ خليو ليه رسالة ".

ويشار إلى أن صحة الملك محمد السادس في تحسن مستمر بعد إجرائه لعملية جراحية قبل أيام بفرنسا.

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