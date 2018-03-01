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بي إن سبور تتلقى ضربة موجعة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 10:05 بي إن سبور تتلقى ضربة موجعة | سبور
بي إن سبور تتلقى ضربة موجعة
غرمت محكمة القاهرة أول أمس الثلاثاء مجموعة قنوات بي إن سبور الرياضية القطرية مبلغ 400 مليون جنيه مصري وذلك على خلفية اتهامها من قبل مجلس المنافسة المصري بـ ''الإضرار بالمستهلك'' بعدما تم نقل كل قنواتها

شوف سبور

غرمت محكمة القاهرة أول أمس الثلاثاء مجموعة قنوات بي إن سبور الرياضية القطرية مبلغ 400 مليون جنيه مصري وذلك على خلفية اتهامها من قبل مجلس المنافسة المصري بـ "الإضرار بالمستهلك" بعدما تم نقل كل قنواتها إلى القمر الصناعي سهيل سات القطري عوض نايل سات المصري، حسب يومية الصباح في عددها الصادر يومه الخميس.

 ومن المقرر أن يؤثر هذا الحكم على القضية المتابع فيها المكتب التنفيذي السابق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف الذي ترأسه الكامروني عيسى حياتو والمتهم بتوفير الظروف المواتية للقناة القطرية لاحتكار بث مباريات كأس العالم وكأس إفريقيا من 2018 إلى 2030.

هذا وتمكن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار المصري من إثبات خروقات قانونية لـ "بي إن سبور" القطرية بخصوص دفع المشتركين المصريين إلى تحويل استقبالهم للقناة من نايل سات إلى سهيل سات دون سابق إنذار.

 ويتابع المجلس نفسه الكامروني عيسى حياتو وكاتبه السابق وكاتبه العام هشام العمراني الذي يشرف اليوم على الملف المغربي لتنظيم كأس العالم 2026 بتهم التلاعب بحقوق بث منافسات كأس إفريقيا وتسهيل مهمة احتكار المسابقة الإفريقية من قبل مجموعة قنوات بي إن سبور.

هذا واستهل مجلس المنافسة المصري حملة شرسة على الجهاز التنفيذي السابق لـ "كاف" مبررا ذلك بتسجيل خروقات قانونية في عملية بيع حقوق بث كأس إفريقيا لشركة لاغاردير سبورت وهو ما يخالف قانون المنافسة.

 

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