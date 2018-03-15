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بالصور.. فندق إقامة بعثة الرجاء بموريتانيا

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 09:38 بالصور.. فندق إقامة بعثة الرجاء بموريتانيا | سبور
بالصور.. فندق إقامة بعثة الرجاء بموريتانيا
اختار فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الإقامة خلال رحلته إلى موريتانيا في فندق مصنف أربع نجوم، ويطل على المحيط الأطلسي، استعدادا لمباراة إياب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الافريقي أمام

" شوف سبور"

اختار فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الإقامة خلال رحلته إلى موريتانيا في فندق مصنف أربع نجوم، ويطل على المحيط الأطلسي، استعدادا لمباراة إياب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الافريقي أمام نادي نواذيبو.

وذكرت مصادر رجاوية، أن بعثة الفريق الأخضر ستصل حوالي الساعة 18 مساء إلى مطار نواذيبو، في رحلة جوية تستغرق في العادة ساعتين.

هذا وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك على أرضية مركب محمد الخامس.

ومعلوم أن نواذيبو هي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا وثاني أكبر مدينة من حيث النشاط التجاري وتعتبر بوابة شمال إفريقيا على موريتانيا.

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