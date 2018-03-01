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إقبال كبير على تذاكر المونديال في مرحلته الأخيرة والروسيون يحتلون الصدارة

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 09:18 إقبال كبير على تذاكر المونديال في مرحلته الأخيرة والروسيون يحتلون الصدارة | سبور
إقبال كبير على تذاكر المونديال في مرحلته الأخيرة والروسيون يحتلون الصدارة
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا'' ، أن حجم الطلب على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا في اليوم الأول للمرحلة الجديدة لعملية بيع التذاكر بلغ 357 ألف طلب.

" شوف سبور"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، أن حجم الطلب على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا في اليوم الأول للمرحلة الجديدة لعملية بيع التذاكر بلغ 357 ألف طلب.

وأفاد فيفا أن الطلب في غضون 24 ساعة منذ فتح المرحلة الحالية يوم الثلاثاء بلغ 356 ألفا و700 طلب، أغلبها من المشجعين الروس، 197 ألفا و36 طلبا، مقابل 14 ألفا و845 طلبا من المشجعين الأمريكيين، و14 ألفا و564 طلبا من الأرجنتين، و13 ألفا و994 طلبا من كولومبيا، و13 ألفا و505 طلبات من المكسيك، و9691 من البرازيل، فيما جاء مشجعو ألمانيا في المركز التاسع بواقع 5476 طلبا.

ولم تعد هناك أي تذاكر متبقية لحضور المباراة النهائية للبطولة بالعاصمة موسكو والمقررة في 15 يوليوز المقبل.

‫شوف تيفي

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