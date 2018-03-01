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يا ربي السلامة..مرشد سياحي قتل صاحبتو في وكر للدعارة بفاس

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 03:18 يا ربي السلامة..مرشد سياحي قتل صاحبتو في وكر للدعارة بفاس | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..مرشد سياحي قتل صاحبتو في وكر للدعارة بفاس
اهتز حي ليراك بمدينة فاس، يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة بطلها ''كيد'' أي مرشد سياحي، متزوج، أقدم على قتل عشيقته بعد أن وجه لها طعنات داخل وكر للدعارة.

''شوف تيفي''

اهتز حي ليراك بمدينة فاس، يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة بطلها ''كيد'' أي مرشد سياحي، متزوج، أقدم على قتل عشيقته بعد أن وجه لها طعنات داخل وكر للدعارة.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن مرتكب الجريمة دخل في نقاش حاد مع عشيقته لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب بينهما، ليقوم بتوجيه طعنات لها بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في وفاتها خلال نقلها للمستشفى.

وأكد المصدر ذاته أن الجاني، وفور علمه بوفاة عشيقته، سلم نفسه إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة.

 

‫شوف تيفي

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