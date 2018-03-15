بالصورة..ترامب يعين صاحبة أبشع صورة في سجن أبو غريب بالعراق مديرة لوكالة الاستخبارات ﻿

بعد سنوات من ظهورها في صورة جد بشعة إلى جانب جثة متفحمة لعراقي تم تعذيبه بسجن أبو غريب، أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء، تعيين جينا هاسبل بمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

''شوف تيفي''

بعد سنوات من ظهورها في صورة جد بشعة إلى جانب جثة متفحمة لعراقي تم تعذيبه بسجن أبو غريب، أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء، تعيين جينا هاسبل بمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وحسب موقع قناة ''الحرة'' العراقية فإن هاسبل البالغة من العمر 61 عاما، ستدير الوكالة خلفا لمايك بومبيو الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية بدلا من ريكس تيلرسون، وسيتعين عليها انتظار موافقة الكونغرس على تعيينها قبل أن تبدأ مهام عملها.

وأضاف المصدر ذاته أن تعيين المديرة الجديدة للـ CIA لن يكون غريبا على ترامب الذي عينها نهاية فبراير من العام الماضي نائبة لمدير الوكالة.