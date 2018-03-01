خطير..شخص وصاحبتو سكرانين تورطوا في السرقة وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة بوجدة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس الثلاثاء، من توقيف فتاة وشخص آخر من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس الثلاثاء، من توقيف فتاة وشخص آخر من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهما كانا قد ارتكبا، بمعية شخص ثالث، سرقة هاتف محمول من داخل سيارة مملوكة لمؤسسة عمومية قبل أن يضرموا النار فيها، ثم أقدموا تحت تأثير حالة السكر على إلحاق أضرار مادية بسيارتين، إحداهما في ملك الدولة والثانية مملوكة للخواص.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث والتفتيش مكنت من استرجاع الهاتف المحمول المسروق، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه به الثالث بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.