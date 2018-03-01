 رسميا..بريطانيا تعلن مقاطعة مونديال روسيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..ترامب يعين صاحبة أبشع صورة في سجن أبو غريب بالعراق مديرة لوكالة الاستخبارات | دولي

بالصورة..ترامب يعين صاحبة أبشع صورة في سجن أبو غريب بالعراق مديرة لوكالة الاستخبارات

خطير..شخص وصاحبتو سكرانين تورطوا في السرقة وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة بوجدة | حوادث و حقوق

خطير..شخص وصاحبتو سكرانين تورطوا في السرقة وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة

صادم..شاب مغربي غتاصب مسنة وسط بارمبغاتش تمارس معاه الجنس +صورة | دولي

صادم..شاب مغربي غتاصب مسنة وسط ''بار''مبغاتش تمارس معاه الجنس +صورة

برافو وبالفيديو..مغربي يشرف الوطن ويفوز بالرتبة الثانية في مسابقة عالمية لتجويد القرآن..شوفو كيفاش استقبلوه فالمطار | مجتمع

برافو وبالفيديو..مغربي يشرف الوطن ويفوز بالرتبة الثانية في مسابقة عالمية لتجويد القرآن..شوفو

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس والمغاربة فرحانين | بوليتيك

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس والمغاربة فرحانين

خطير...دركي شرملاتو فتاة بميسور وكانت غادي تصفيها ليه | حوادث و حقوق

خطير...دركي شرملاتو فتاة بميسور وكانت غادي تصفيها ليه

تفاصيل جد خطيرة في جرادة..شوفو سيارات رجال الأمن كيف ولاو شعلو فيها العافية وخربوها | حوادث و حقوق

تفاصيل جد خطيرة في جرادة..شوفو سيارات رجال الأمن كيف ولاو ''شعلو فيها العافية وخربوها''

بالصور..تطورات خطيرة في قضية جرادة..شوفو الإصابات لي تعرضوا ليها رجال الأمن واللي خلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق

بالصور..تطورات خطيرة في قضية جرادة..شوفو الإصابات لي تعرضوا ليها رجال الأمن واللي خلاتهم كلهم

شاهد ماذا قال إنييستا بعد فوز برشلونة على تشيلسي 3-0 وهذه هي الأندية التي لا يريد مواجهتها في الربع !! | بووز

شاهد ماذا قال إنييستا بعد فوز برشلونة على تشيلسي 3-0 وهذه هي الأندية التي لا يريد مواجهتها في الربع

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

رسميا..بريطانيا تعلن مقاطعة مونديال روسيا

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 02:18 رسميا..بريطانيا تعلن مقاطعة مونديال روسيا | سبور
رسميا..بريطانيا تعلن مقاطعة مونديال روسيا
أعلنت بريطانيا، يومه الأربعاء، مقاطعة نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا الصيف المقبل بشكل رسمي وسط توتر سياسي بين البلدين.

''شوف تيفي''

أعلنت بريطانيا، يومه الأربعاء، مقاطعة نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا الصيف المقبل بشكل رسمي وسط توتر سياسي بين البلدين.

وحسب ما كشف عنه موقع ''أورو سبور'' قبل قليل فقد أعلنت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا عن مقاطعة بلادها رسميا لمنافسات كأس العالم 2018 على خلفية مقتل الجاسوس الروسي، و أكدت بشكل رسمي عدم حضور أي من الوزراء البريطانيين وأفراد العائلة الملكية لأي مباريات في كأس العالم بعد عملية قتل الجاسوس الروسي.

وأضاف الموقع المذكور أن ماي، قالت :'' الرئيس التنفيذي البريطاني قرر تعليق جميع الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، وإلغاء الدعوة الموجهة لسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا..لن يحضر أي ممثل عن الحكومة أو العائلة الملكية في بريطانيا لأي فاعلية في كأس العالم 2018 المقامة بروسيا الصيف القادم''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي روسيا سيرجي بريطانيا ماي روسيا مونديال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري: أزمة الرجاء تدفع باللاعب اجبيرة الانتقال رسميا إلى الوداد | سبور

حصري: أزمة الرجاء تدفع باللاعب اجبيرة الانتقال رسميا إلى الوداد

فصيل الوينرز للناصيري: افتح الإنخراط عاجلا والتشويش لايهمنا | سبور

فصيل الوينرز للناصيري:'' افتح الإنخراط عاجلا والتشويش لايهمنا''

ميسي و ديمبيلي يقودان البارصا إلى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم على حساب التشلسي | سبور

ميسي و ديمبيلي يقودان البارصا إلى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم على حساب التشلسي

قبل المونديال: 7 آلاف مغربي يشجعون الأسود خلال ودية صربيا | سبور

قبل المونديال: 7 آلاف مغربي يشجعون الأسود خلال ودية صربيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاكيفاش حصلو والد رفيق الزفزافي مدخل تيليفون لسجن عكاشة و مخبيه فالتقاشر ديالو | شوف الصحافة
منذ 2 ساعات

بالفيديو..هاكيفاش حصلو والد رفيق الزفزافي مدخل تيليفون لسجن عكاشة و مخبيه فالتقاشر ديالو

بالفيديو..كارثة وفضيحة كبيرة تحت الكرة الأرضية بمدينة الدارالبيضاء/رواح كريهة/أزبال/و مجلس المدينة آوت | خارج البلاطو

بالفيديو..كارثة وفضيحة كبيرة تحت الكرة الأرضية بمدينة الدارالبيضاء/رواح كريهة/أزبال/و مجلس المدينة ''آوت''

معرض الطفل و العائلة في نسخته الثانية بالبيضاء /فضاءات رائعة للأطفال و حيوانات لأول مرة بالمعرض | خارج البلاطو

معرض الطفل و العائلة في نسخته الثانية بالبيضاء /فضاءات رائعة للأطفال و حيوانات لأول مرة بالمعرض

لكل السيدات..أقمصة ربيعية رائعة بألوان الموضة الجديدة | مال و أعمال

لكل السيدات..أقمصة ربيعية رائعة بألوان الموضة الجديدة

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..ترامب يعين صاحبة أبشع صورة في سجن أبو غريب بالعراق مديرة لوكالة الاستخبارات | دولي
منذ 25 دقيقة

بالصورة..ترامب يعين صاحبة أبشع صورة في سجن أبو غريب بالعراق مديرة لوكالة الاستخبارات

خطير..شخص وصاحبتو سكرانين تورطوا في السرقة وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة بوجدة | حوادث و حقوق

خطير..شخص وصاحبتو سكرانين تورطوا في السرقة وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة

صادم..شاب مغربي غتاصب مسنة وسط بارمبغاتش تمارس معاه الجنس +صورة | دولي

صادم..شاب مغربي غتاصب مسنة وسط ''بار''مبغاتش تمارس معاه الجنس +صورة

برافو وبالفيديو..مغربي يشرف الوطن ويفوز بالرتبة الثانية في مسابقة عالمية لتجويد القرآن..شوفو كيفاش استقبلوه فالمطار | مجتمع

برافو وبالفيديو..مغربي يشرف الوطن ويفوز بالرتبة الثانية في مسابقة عالمية لتجويد القرآن..شوفو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.