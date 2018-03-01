رسميا..بريطانيا تعلن مقاطعة مونديال روسيا ﻿

أعلنت بريطانيا، يومه الأربعاء، مقاطعة نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا الصيف المقبل بشكل رسمي وسط توتر سياسي بين البلدين.

''شوف تيفي''

أعلنت بريطانيا، يومه الأربعاء، مقاطعة نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا الصيف المقبل بشكل رسمي وسط توتر سياسي بين البلدين.

وحسب ما كشف عنه موقع ''أورو سبور'' قبل قليل فقد أعلنت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا عن مقاطعة بلادها رسميا لمنافسات كأس العالم 2018 على خلفية مقتل الجاسوس الروسي، و أكدت بشكل رسمي عدم حضور أي من الوزراء البريطانيين وأفراد العائلة الملكية لأي مباريات في كأس العالم بعد عملية قتل الجاسوس الروسي.

وأضاف الموقع المذكور أن ماي، قالت :'' الرئيس التنفيذي البريطاني قرر تعليق جميع الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، وإلغاء الدعوة الموجهة لسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا..لن يحضر أي ممثل عن الحكومة أو العائلة الملكية في بريطانيا لأي فاعلية في كأس العالم 2018 المقامة بروسيا الصيف القادم''.