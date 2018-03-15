صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس والمغاربة فرحانين ﻿

نشر مهدي بنكيران قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، صورة جديدة للملك محمد السادس،تم التقاطها ، اليوم الأربعاء من أمام المصحة التي أجرى به الملك محمد السادس العملية الجراحية الناجحة.

''شوف تيفي''

نشر مهدي بنكيران قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، صورة جديدة للملك محمد السادس،تم التقاطها ، اليوم الأربعاء من أمام المصحة التي أجرى به الملك محمد السادس العملية الجراحية الناجحة.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع الصورة، حيث عبر الجميع عن سعادتهم الكبيرة، مؤكدين بأن الملك محمد السادس بخير وفي حالة صحية جيدة.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة لأعداء الوطن ناشري إشاعات لا أساس لها من الصحة، معبرين في الوقت نفسه عن حبهم الكبير للملك محمد السادس ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.