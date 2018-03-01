ميسي و ديمبيلي يقودان البارصا إلى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم على حساب التشلسي ﻿

تأهل برشلونة الاسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على تشلسي الانجليزي بثلاثة أهداف نظيفة مساء أمس الأربعاء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ''كامب نو'' في إياب دور

شـــوف تيفي:

تأهل برشلونة الاسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على تشلسي الانجليزي بثلاثة أهداف نظيفة مساء أمس الأربعاء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ''كامب نو'' في إياب دور الستة عشر للبطولة .

وسجل الأهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي (3 و63) والفرنسي عثمان دمبيلي (20) . وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 في مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب ''ستامفورد بريدج'' الشهر الماضي.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة الثالثة بواسطة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي وفي الدقيقة 20 قاد ميسي هجمة منظمة لبرشلونة ومرر عرضية داخل المنطقة الى زميله الفرنسي عثمان ديمبلي والذي سدد بدوره قوية سكنت شباك حارس تشيلسي معلنا عن الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

وكاد تشلسي يقلص الفارق بعد مجهود فردي لويليان على الجهة اليسرى قبل أن يمرر كرة باتجاه الإسباني ماركوس الونسو لكن تير شتيغن كان لها بالمرصاد (34).

وسنحت فرصة اخرى لتشلسي عندما احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة انبرى لها ماركوس الونسو وصدها القائم (45) لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وضغط تشلسي في الشوط الثاني في محاولات لتقليص الفارق قبل ان يرتكب كورتوا خطأ في تمرير الكرة لكنه سرعان ما استدرك الموقف بإبعاد تسديدة سواريز (47).

واستغل برشلونة هجمة مرتدة سريعة قام بها سواريز وسار بالكرة مسافة طويلة قبل ان يمررها باتجاه ميسي الذي تخطى المدافعين بسهولة تامة قبل ان يسدد بين ساقي الحارس مرة جديدة، حاسما النتيجة نهائيا في صالح فريقه (63).

والهدف هو رقم 100 لميسي في دوري ابطال اوروبا لكنه يحتل المرتبة الثانية كأفضل الهدافين خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 117 هدفا.

واصبح برشلونة ثالث فريق اسباني يتأهل الى ربع نهائي البطولة القارية، عقب تأهل ريال مدريد وأشبيلية للدور ذاته.. وفي المقابل بات تشيلسي ثالث فريق انجليزي يودع البطولة من دور الستة عشر بعد خروج توتنهام ومانشستر يونايتد على يد يوفنتوس الايطالي واشبيلية الاسباني تواليا.

وكان بايرن ميونخ الالماني قد تأهل الى الدور ذاته بعد فوزه على مضيفه بشكتاش التركي 3 / 1 في وقت سابق اليوم .. وكان بايرن قد حسم مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

ولحق برشلونة وبايرن ميونخ بفرق ليفربول ومانشستر سيتي الانجليزيين ويوفنتوس وروما الإيطاليين وريال مدريد حامل اللقب واشبيلية الإسبانيين. ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي غد الجمعة