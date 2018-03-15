تفاصيل جد خطيرة في جرادة..شوفو سيارات رجال الأمن كيف ولاو ''شعلو فيها العافية وخربوها'' ﻿

إلى جانب الاعتداء على رجال الأمن وعناصر القوات العمومية بطريقة بشعة، يومه الأربعاء، بجرادة، قام ملثمون، كذلك باستغلال الوضع وتخريب العديد من السيارات التابعة للأمن وإضرام النيران بها.

''شوف تيفي''

إلى جانب الاعتداء على رجال الأمن وعناصر القوات العمومية بطريقة بشعة، يومه الأربعاء، بجرادة، قام ملثمون، كذلك باستغلال الوضع وتخريب العديد من السيارات التابعة للأمن وإضرام النيران بها.

وأظهرت الصور التي توثق لحظة تعرض رجال الأمن للهجوم على يد ملثمين، قيام البعض باستهداف سيارات الأمن وتخريبها وإلحاق خسائر مادية جسيمة بها، قبل إضرام النيران بها.

وكانت عمالة جرادة، قد أكدت في بلاغ لها أن المتظاهرين، قاموا بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.