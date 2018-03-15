 بالصور..تطورات خطيرة في قضية جرادة..شوفو الإصابات لي تعرضوا ليها رجال الأمن واللي خلاتهم كلهم دميات ﻿
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بالصور..تطورات خطيرة في قضية جرادة..شوفو الإصابات لي تعرضوا ليها رجال الأمن واللي خلاتهم كلهم دميات

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 23:28 بالصور..تطورات خطيرة في قضية جرادة..شوفو الإصابات لي تعرضوا ليها رجال الأمن واللي خلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق
بالصور..تطورات خطيرة في قضية جرادة..شوفو الإصابات لي تعرضوا ليها رجال الأمن واللي خلاتهم كلهم دميات
كشفت العديد من الصور حصلت عليها شوف تيفي بشاعة الاعتداء الذي تعرض له رجال الأمن والقوات العمومية بمدينة جرادة، يومه الأربعاء، خلال قيامهم بواجبهم المهني في حفظ الأمن، والذي تورط فيه ملثمون

"شوف تيفي"

كشفت العديد من الصور حصلت عليها شوف تيفي بشاعة الاعتداء الذي تعرض له رجال الأمن والقوات العمومية بمدينة جرادة، يومه الأربعاء، خلال قيامهم بواجبهم المهني في حفظ الأمن، والذي تورط فيه ملثمون استغلوا الاعتصام غير المرخص لرشق رجال الأمن بالحجارة.

وتظهر الصور خطورة الإصابات التي تعرض لها رجال الأمن على مستوى الرأس والوجه والقدمين، نظرا لقيام "الملثمين" بالرشق بالحجارة واستخدام ما يسمى بـ "المقلاع".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من رجال الأمن والقوات العمومية المصابين، تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الفارابي بمدينة وجدة لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاعتداء جرادة ملثمون رجال الأمن الاعتصام مستشفى الفارابي

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