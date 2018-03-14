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خطير وبالصور..ملثمون تورطوا في الاعتداء على رجال القوات العمومية وتخريب وإضرام النيران في سيارات أمنية بجرادة

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 22:49 خطير وبالصور..ملثمون تورطوا في الاعتداء على رجال القوات العمومية وتخريب وإضرام النيران في سيارات أمنية بجرادة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..ملثمون تورطوا في الاعتداء على رجال القوات العمومية وتخريب وإضرام النيران في سيارات أمنية بجرادة
أظهرت مجموعة من الصور خطورة الهجوم على رجال القوات العمومية خلال القيام بواجبهم في حفظ الأمن، والذي تورط فيه ملثمون مشاركون في اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة، يومه الأربعاء، ما خلف إصابات في صفوف

"شوف تيفي"

أظهرت مجموعة من الصور خطورة الهجوم على رجال القوات العمومية خلال القيام بواجبهم في حفظ الأمن، والذي تورط فيه ملثمون مشاركون في اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة، يومه الأربعاء، ما خلف إصابات في صفوف عناصر القوات العمومية، بعضها بليغة، بالإضافة إلى تخريب وإحراق سيارات تابعة لهذه القوات.

وكان بلاغ لعمالة جرادة، قد أكد في هذا الشأن، أنه وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، يومه الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي".

وأكدت العمالة على أن أحداث العنف خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، مشيرة إلى أن متظاهرين، قاموا بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وألحقوا أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.

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