 قبل المونديال: 7 آلاف مغربي يشجعون الأسود خلال ودية صربيا ﻿
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قبل المونديال: 7 آلاف مغربي يشجعون الأسود خلال ودية صربيا

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 21:50 قبل المونديال: 7 آلاف مغربي يشجعون الأسود خلال ودية صربيا | سبور
قبل المونديال: 7 آلاف مغربي يشجعون الأسود خلال ودية صربيا
قبل أسبوع من ودية ''صرييا''، اقتنى 7 آلاف مغربي تذاكر المباراة الإعدادية للمنتخب المغربي، والتي ستجرى أطوارها الأسبوع المقبل، على أرضية ملعب الأولمبيكو بمدينة تورينو الإيطالية.

''شوف تيفي''

قبل أسبوع من ودية ''صرييا''، اقتنى 7 آلاف مغربي تذاكر المباراة الإعدادية للمنتخب المغربي، والتي ستجرى أطوارها الأسبوع المقبل، على أرضية ملعب الأولمبيكو بمدينة تورينو الإيطالية.

واقتنى مغاربة مقيمون بدول أوروبية 7 آلاف تذكرة في ظرف أسبوع واحد، وهو ما يعني أن المنتخب المغربي سيحصل على دعم جماهيري قوي خلال وديته ضد صربيا استعدادا لمونديال روسيا 2018.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعرف تواجد جالية مغربية كبيرة، أكدت حضورها لهذه المباراة لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لأصدقاء بنعطية قبل المونديال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صربيا المنتخب المغربي ملعب تورينو

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