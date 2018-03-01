 الجولة 25 : هذا موعد مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد ﻿
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الجولة 25 : هذا موعد مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 20:40 الجولة 25 : هذا موعد مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد | سبور
الجولة 25 : هذا موعد مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
أعلنت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية والمقرر إجراؤه

'' شوف سبور''

أعلنت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية والمقرر إجراؤه يوم الأحد 15 أبريل المقبل.

ووضعت لجنة البرمجة يوم أمس الثلاثاء، البرنامج الكامل للمباريات المتبقية برسم منافسات البطولة الاحترافية، بعد اطلاعهم بتواريخ المباريات التي سيخوضها كل من فريق الرجاء والوداد والدفاع الحسني الجديدي ونهضة بركان برسم دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي.

وستجرى الدورة 21 نهاية الأسبوع الحالي مبتورة من مباريات الوداد والدفاع الجديدي بسبب التزامهما بالمشاركة بدوري أبطال إفريقيا والرجاء ونهضة بركان لمشاركتهما بكأس الكاف، والدورة 22 يومي 23 و24 مارس الحالي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الديربي البيضاوي لجنة البرمجة الرجاء الوداد

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