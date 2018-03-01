هل تتخلى السعودية عن دعم المغرب في مونديال 2026 ؟ ﻿

في الوقت الذي تبدي فيه قطر دعمها لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم للعام 2026، تتحفظ المملكة العربية السعودية حتى الآن على إعلان موقفها في هذا الملف.

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في الوقت الذي تبدي فيه قطر دعمها لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم للعام 2026، تتحفظ المملكة العربية السعودية حتى الآن على إعلان موقفها في هذا الملف.

وحسب يومية ''أخبار اليوم'' في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ قدم إشارات شبه واضحة عن اتخاذ الرياض مسافة من الملف المغربي وذلك في حوار صحفي مع جريدة الرياضية السعودية.

المسؤول السعودي، الذي هاجم قطر بشكل قوي في هذا الاستجواب متحدثا عن مواجهة الاتحاد العربي لكرة القدم الذي يرأسه لما قال إنه ''غباء القيادات القطرية'' عاد ليقول إنه سمع عن نية المغرب الترشح لاحتضان مونديال 2026 ''وللان جالسين ندرس أفضل الخيارات التي نقدر نقدم فيها دعم لمونديال 2026 إحنا همنا يكون المونديال بشكل جميل ويخدم كرة القدم''.

وحين سئل بشكل واضح، عن موقف السعودية من الملف المغربي، قال آل الشيخ ''إن صوت السعودية سيذهب لمصلحتها فقط'' وأكد أن استراتيجية بلاده داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنبني على دعم المصالح السعودية، بغض النظر عن أي علاقات أخرى.