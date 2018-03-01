مثير..أبو حفص يُفجرها في وجه الرقاة : ''القرآن ماشي دواء للعلاج'' ﻿

قال الباحث عبد الوهاب رفيقي لأسبوعية ''المشعل'' إنه بغض النظر عن الحدث الأخير الذي يعود للقضاء الحسم فيه حول قضية اعتقال الراقي مصعب المتهم بالتحرش الجنسي و الاغتصاب، فظاهرة الرقية الشرعية

''شوف تيفي''

قال الباحث عبد الوهاب رفيقي لأسبوعية ''المشعل'' إنه بغض النظر عن الحدث الأخير الذي يعود للقضاء الحسم فيه حول قضية اعتقال الراقي مصعب المتهم بالتحرش الجنسي و الاغتصاب، فظاهرة الرقية الشرعية برأيه أحد الأبواب التي تستغل لممارسة النصب على الناس باسم الدين واستغلال وتوظيف الدين، من أجل تحقيق مصالح وأغراض مادية خاصة والأخطر من ذلك أنه يتم الالتفاف على عدد من الحقائق، وتزييف الوعي لتشجيع الخرافة لأجل قضاء أغراض خاصة.

وحسب أسبوعية ''المشعل'' في عددها الجديد الصادر من 15 إلى 21 مارس 2018، فقد أكد رفيقي أن كثيرا من هؤلاء يسمون بالرقاة هم يعرفون أنفسهم أن ما يمارسونه هو نوع من الدجل ومن الشعوذة، والتي تحاول أن تأخذ مشروعية دينية من خلال الاعتماد على بعض النصوص أو على بعض القصص.

وأكد أبو حفص أنه ليس هناك شيء اسمه تلبس بالجن، وليس هناك مهنة تسمى ''راقي شرعي'' وليس هناك علاج بالقرآن، فالقرآن ليس دواء يعالج الأمراض وليس مادة طبية تستعمل للتداوي من الأمراض قد تصيب الإنسان، هذه مرجعها إلى الطب والذي يصاب بشيء من ذلك يجب أن يزور الطبيب، وحتى في النصوص الشرعية ليس هناك ما يثبت أو يؤيد هذه الإدعاءات لذلك فالرقية الشرعية ما هي إلا وسيلة من وسائل النصب التي يستغل فيها القرآن والدين لتحقيق مكاسب مالية.