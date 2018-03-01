 فيديوهات تُوثق لممارسات جنسية لبوعشرين مع ضحية أخرى اعترفت بأنها مارست الجنس معه برغبتها ﻿
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فيديوهات تُوثق لممارسات جنسية لبوعشرين مع ضحية أخرى اعترفت بأنها مارست الجنس معه برغبتها | بوليتيك

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فيديوهات تُوثق لممارسات جنسية لبوعشرين مع ضحية أخرى اعترفت بأنها مارست الجنس معه برغبتها

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 19:34 فيديوهات تُوثق لممارسات جنسية لبوعشرين مع ضحية أخرى اعترفت بأنها مارست الجنس معه برغبتها | بوليتيك
فيديوهات تُوثق لممارسات جنسية لبوعشرين مع ضحية أخرى اعترفت بأنها مارست الجنس معه برغبتها
لازالت قضية بوعشرين تشتعل بتسجيلات توثق لممارسات جنسية بالصوت والصورة ، و''و ط'' واحدة من تلك النساء الممارس عليهن الجنس من قبل المتهم توفيق بوعشرين.

شوف تيفي

لازالت قضية بوعشرين تشتعل بتسجيلات توثق لممارسات جنسية بالصوت والصورة ، و"و ط" واحدة من تلك النساء الممارس عليهن الجنس من قبل المتهم توفيق بوعشرين.

و اعترفت المعنية بالأمر للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنها بالفعل مارست الجنس مع توفيق بوعشرين بمكتبه عن طواعية ورغبة منها أكثر من مرة، كما اعترفت بأن الفيديو المسجل والذي تظهر فيه وبوعشرين في علاقة حميمية حقيقية أنه بالفعل تم ذلك، كما جاء في الفيديو المصور بتاريخ 2017/05/22 على الساعة 19و25 دقيقة.

"وصال طالع" البالغة من العمر 34 سنة، تعمل مضيفة طيران، مطلقة و أم لابنة تعرفت، حسب اعترافاتها أمام الشرطة القضائية، على السيد بوعشرين قبل زواجها وبالضبط سنة 2004 وربطت معه علاقة دامت ثلاثة أشهر فقط، تزوجت وصال بعدها وأنجبت طفلة ولم تستمر علاقتها الزوجية حيث انتهت بالطلاق لتلتقي صدفة بالسيد بوعشرين وبالضبط سنة 2012.

توطدت العلاقة بين الطرفين ليدخلا في علاقة حميمية بداية من سنة 2015 كان آخر حلقاتها الساخنة سنة 2017 وبالضبط 22 ماي أي تاريخ الفيديو المصور حسب اعترافات وصال بمحاضر الشرطة القضائية.

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