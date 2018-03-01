عاجل.. مضاربة خايبة بزاف بالأسلحة البيضاء والكريموجين بين ولاد جوج دروبا بالبيضاء والمصابين داوهم للسبيطار ﻿

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علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مواجهة خطيرة بواسطة الأسلحة البيضاء والكريموجين، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، بين قاصرين يقطنون بحي التقدم ودرب الديوانة بالحي المحمدي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مواجهة خطيرة بواسطة الأسلحة البيضاء والكريموجين، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، بين قاصرين يقطنون بحي التقدم ودرب الديوانة بالحي المحمدي.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذه المواجهة التي وقعت بسبب تصفية حسابات بين درب الديوانة وحي التقدم، خلفت إصابة 4 رجال و4 نساء تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان، وأعادت الأمور إلى طبيعتها، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحي المحمدي الحادث حي التقدم الإسعافات الضرورية

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