من جديد..مسلسل سامحيني يحتل الصدارة في نسب المشاهدة ويخطف الأضواء من برنامج رشيد شو ﻿

حل مسلسل ''سامحيني'' التركي المدبلج في صدارة نسبة المشاهدة على شاشة القناة الثانية، في الوقت الذي تراجع فيه برنامج ''رشيد شو'' إلى الصف الخامس.

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حل مسلسل "سامحيني" التركي المدبلج في صدارة نسبة المشاهدة على شاشة القناة الثانية، في الوقت الذي تراجع فيه برنامج "رشيد شو" إلى الصف الخامس.

وحسب آخر أرقام نشرتها ماروك ميتري خلال الفترة من 28 فبراير إلى 8 مارس 2018، فقد تصدر من جديد المسلسل التركي المدبلج "سامحيني" نسب المشاهدة في القناة الثانية، في حين سجل برنامج "ستانداب" نسبا عالية في المشاهدة على القناة الأولى، رغم الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تبقى فيه حالة الطقس تسجل نسبا عالية من المشاهدة، على القناتين الأولى والثانية.