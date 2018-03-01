 أزيد من 500 من أصحاب القرار في مجال صناعة الفوسفاط يناقشون دينامية العرض والطلب بالأسواق العالمية بمراكش ﻿
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أزيد من 500 من أصحاب القرار في مجال صناعة الفوسفاط يناقشون دينامية العرض والطلب بالأسواق العالمية بمراكش

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 18:37 أزيد من 500 من أصحاب القرار في مجال صناعة الفوسفاط يناقشون دينامية العرض والطلب بالأسواق العالمية بمراكش | اقتصاد
أزيد من 500 من أصحاب القرار في مجال صناعة الفوسفاط يناقشون دينامية العرض والطلب بالأسواق العالمية بمراكش
التأم بمراكش، أزيد من 500 من أصحاب القرار في مجال صناعة الفوسفاط والأسمدة بهدف دراسة ومناقشة دينامية العرض والطلب بالأسواق العالمية للفوسفاط .

شـــوف تيفي:

 التأم بمراكش، أزيد من 500 من أصحاب القرار في مجال صناعة الفوسفاط والأسمدة بهدف دراسة ومناقشة دينامية العرض والطلب بالأسواق العالمية للفوسفاط .

ويبحث المشاركون المجتمعون في إطار تظاهرة "فوسفاط 2018" التي تعد أهم لقاء دولي يعنى بمجال الفوسفاط، أيضا، آخر التكنولوجيات المستخدمة في ميدان استخراج وإنتاج الفوسفاط.

ويسعى هذا اللقاء من خلال برنامج واسع يساعد على توضيح ليس فقط دينامية الأسواق العالمية، ولكن أيضا التطورات في ميدان الأسمدة الخاصة والطريقة التي يمكن من خلالها أن تغير التكنولوجيا على نحو سريع مستقبل الفلاحة الذي يؤثر بدوره على الطلب على الأسمدة.

ويتضمن برنامج هذه الدورة الحادية عشر المنظمة من قبل "كري ايفينت" بتعاون مع الجمعية الدولية لصناعة الأسمدة ، معرضا بمشاركة حوالي خمسين شركة تستعرض آخر ابتكاراتها والخدمات التي تتيحها للمنتحين، فيما يرتبط بالهندسة والتكنولوجيا والتجهيز الى جانب زبناء صناعة الفوسفاط.

كما وضع المنظمون برنامجا غنيا يقدم للمشاركين آخر المعطيات حول سوق الفوسفاط والمشاريع الجديدة المحينة والتطورات التكنولوجية التي من شأنها تحسين النجاعة في المجال البيئي.

كما يتيح هذا اللقاء العديد من فرص التشبيك واكتشاف عن قرب آخر الخدمات والابتكارات المقترحة من قبل أزيد من خمسين فاعلا بهذا القطاع.

ويرى المنظمون أن المغرب يعد إحدى البلدان المحورية في مجال الاستثمار والابتكار في ميدان استخراج وتحويل الفوسفاط وهو ما يعكسه البرنامج الطموح الذي وضعه المكتب الشريف للفوسفاط للتوسع داخل المغرب وخارجه.

وستكون أمام المشاركين فرصة زيارة موقع خريبكة التابع لمجموعة الشريف للفوسفاط للاطلاع عن قرب على كيفية إنتاج الفوسفاط والأسمدة والصناعة المندمجة للأسمدة بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة.

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