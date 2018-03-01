جامعة لقجع تقسو على مجموعة من فرق البطولة وتصدر عقوبات في حق العديد من اللاعبين ﻿

اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء وأصدرت القرارات التالية:

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اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء وأصدرت القرارات التالية:

توقيف لحسن أخميس، لاعب فريق نهضة بركان لـ4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 10آلاف درهما، توقيف إلياس الحداد، لاعب فريق الجيش الملكي لمباراة واحدة نافذة، والتي استنفذها في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الدفاع الحسني الجديدي، لحساب فعاليات الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب / القسم الأول، توقيف أنس عزيم لاعب فريق أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة، تغريم نادي نهضة بركان، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة، لحساب فعاليات الجولة 19 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، تغريم نادي الكوكب المراكشي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، لحساب فعاليات الجولة 19 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، تغريم نادي الرجاء الرياضي ، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير، لحساب فعاليات الجولة 20 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

تغريم نادي شباب الريف الحسيمي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم، لحساب فعاليات الجولة 20 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، تغريم نادي أولمبيك لآسفي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة، لحساب فعاليات الجولة 20 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.