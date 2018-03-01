 عناصر الدرك الملكي بالرباط تستهدف النقل الجماعي عبر الحافلات ﻿
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عناصر الدرك الملكي بالرباط تستهدف النقل الجماعي عبر الحافلات

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 17:59 عناصر الدرك الملكي بالرباط تستهدف النقل الجماعي عبر الحافلات | مجتمع
عناصر الدرك الملكي بالرباط تستهدف النقل الجماعي عبر الحافلات
علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الدرك الملكي قام في الفترة الممتدة بين 23 فبراير و 9 مارس الجاري بحملة تطهير كبيرة استهدفت نقط التوقف والخطوط التي تشتغل فيها الحافلات

شـــوف تيفي:

علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الدرك الملكي قام في الفترة الممتدة بين 23 فبراير و 9 مارس الجاري بحملة تطهير كبيرة استهدفت نقط التوقف والخطوط التي تشتغل فيها الحافلات المؤدية إلى سلا وعين عودة وتمارة والصخيرات . وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة سعت إلى طمأنة مستعملي وسائل النقل العمومي، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن توقيف 526 شخصا متورطون في جرائم وجنح مختلفة منها ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة وسرقة الهواتف المحمولة ومهاجمة الحافلات بواسطة الحجارة والسكر العلني .

كما مكنت هذه الحملة، يضيف المصدر ذاته، من حجز كميات من المخدرات وحبوب الهلوسة وأسلحة بيضاء من بينها صاعق كهربائي كان يستعمله مجرم خطير صاحب سوابق قضائية عديدة.

وخلصت المصدر إلى أنه تم بأمر من النيابة العامة المختصة إحالة 43 متهما من بين الأشخاص الموقوفين على العدالة، مشيرا إلى أنه تم تسليم كمية المخدرات وكذا الأسلحة البيضاء المحجوزة إلى المصالح المختصة.

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