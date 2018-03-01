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نايضة بين روسيا وبريطانيا .... طرد 23 ديبلوماسيا روسيا والعائلة المالكة أو الوزراء لن يذهبوا إلى مونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 17:37 نايضة بين روسيا وبريطانيا .... طرد 23 ديبلوماسيا روسيا والعائلة المالكة أو الوزراء لن يذهبوا إلى مونديال روسيا 2018 | دولي
نايضة بين روسيا وبريطانيا .... طرد 23 ديبلوماسيا روسيا والعائلة المالكة أو الوزراء لن يذهبوا إلى مونديال روسيا 2018
أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية ''تريزا ماي''، أن بلادها قررت طرد 23 دبلوماسياً روسياً بسبب قضية تسميم الجاسوس السابق، وهو ما نفته موسكو مراراً.

شوف تيفي

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية ''تريزا ماي''، أن بلادها قررت طرد 23 دبلوماسياً روسياً بسبب قضية تسميم الجاسوس السابق، وهو ما نفته موسكو مراراً.

وصرحت ''ماي'' أمام مجلس_العموم البريطاني حسب موقع ''الباييس'' اليوم ، الأربعاء، ''أن الدبلوماسيين الروس أمامهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد''، مشيرة إلى أنها ''أكبر عملية طرد لدبلوماسيين منذ 30 عاماً''، مواصلة تهديداتها ضد موسكو: ''سنلغي اجتماع وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) في بريطانيا، ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة أو الوزراء إلى كأس العالم في روسيا''، أي أن مقاطعة كأس العالم ستكون حكومية وملكية.

وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية حسب نفس الموقع أن لندن ستجمد الأصول الروسية في بلادها. مشيرة إلى أن موسكو باستخدامها غاز الأعصاب المحظور دولياً في محاولة اغتيال عميل مزدوج سابق في بريطانيا، خرقت معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية. مقررة تجميد كافة الاتصالات مع موسكو، حيث أشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي سيناقش قضية تسميم العميل السابق، الأربعاء، بناء على طلب لندن.

كما شددت رئيسة الحكومة البريطانية، في كلمتها أمام البرلمان، على أن ''الدولة الروسية مسؤولة'' عن محاولة اغتيال ''سيرغي-سكريبال'' وابنته يوليا.

ويشار إلى أن ''ماي'' صرحت أمام البرلمان البريطاني ليلة امس: '' رأيت اقتباسا منقولا عن السفير الروسي يعلن فيه أن روسيا ليست من الدول التي تقبل الإنذارات. حسناً يمكنني القول إن المملكة المتحدة ليست من الدول التي تقبل التهديدات، وسنتصدى لها''.

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