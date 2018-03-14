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فضيحة وبالصورة..داعية مغربي يصف عالم الفيزيائي ''هوكينغ'' المتوفى بالقرد

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 17:21 فضيحة وبالصورة..داعية مغربي يصف عالم الفيزيائي هوكينغ المتوفى بالقرد | مجتمع
فضيحة وبالصورة..داعية مغربي يصف عالم الفيزيائي ''هوكينغ'' المتوفى بالقرد
أثار الداعية الإسلامي حامد الإدريسي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره لتدوينة مقتضبة عبر صفحته بالفيسبوك، وصف فيها العالم الفيزيائي الشهير المتوفي ''هوكينغ'' بالقرد.

''شوف تيفي''

 أثار الداعية الإسلامي حامد الإدريسي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره لتدوينة مقتضبة عبر صفحته بالفيسبوك، وصف فيها العالم الفيزيائي الشهير المتوفي ''هوكينغ'' بالقرد.

ونشر حامد الإدريسي تدوينة طويلة، أشار من خلالها إلى أن العالم البريطاني ''هوكينغ'' لو لم يكن فاسدا وضعيفا لما مات ميتة القرود، داعيا متتبعي ''هوكينغ'' إلى قراءة كتاب ''أصل الأنواع'' لـ ''داروين''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه التدوينة، حيث وصفها العديد منهم بالعنصرية والخطيرة، بينما اختار آخرون توجيه اللوم والعتاب إلى الداعية المغربي لأنه أهان إنسانا بعد وفاته يعتبر من بين أهم العلماء في تاريخ البشرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الداعية الإسلامي حامد الإدريسي هوكينغ

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