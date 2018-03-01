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خطة جديدة من الريال لتعويض فشل صفقة نيمار

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 17:15 خطة جديدة من الريال لتعويض فشل صفقة نيمار | سبور
خطة جديدة من الريال لتعويض فشل صفقة نيمار
وضع فريق ريال مدريد لكرة القدم، خطة جديدة، لتعويض فشل تعاقده مع اللاعب البرازيلي نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور"

وضع فريق ريال مدريد لكرة القدم، خطة جديدة، لتعويض فشل تعاقده مع اللاعب البرازيلي نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن الريال يتحسب لاحتمال فشله في التعاقد مع نيمار، ولذا يستهدف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وإيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي، كما لن يستغني عن كريستيانو رونالدو.

وأكدت ذات الصحيفة أن دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، ما زال الخيار الأول بلا منازع للميرينغي، لدعم هذا المركز.

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