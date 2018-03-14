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عاجل وبالصور..أسماء حلاوي اللي سمعو ليها البوليس في ملف بوعشرين توجه رسالة للمغاربة عبر حسابها الفايسبوكي

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 16:56 عاجل وبالصور..أسماء حلاوي اللي سمعو ليها البوليس في ملف بوعشرين توجه رسالة للمغاربة عبر حسابها الفايسبوكي | بوليتيك
عاجل وبالصور..أسماء حلاوي اللي سمعو ليها البوليس في ملف بوعشرين توجه رسالة للمغاربة عبر حسابها الفايسبوكي
نشرت ''أسماء حلاوي'' والتي ذكر اسمها في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الأربعاء، تدوينة، نفت من خلالها ما نشره حساب فيسبوكي يحمل اسمها بخصوص القضية.

"شوف تيفي":

نشرت "أسماء حلاوي" والتي ذكر اسمها في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الأربعاء، تدوينة، نفت من خلالها ما نشره حساب فيسبوكي يحمل اسمها بخصوص القضية.

وأوضحت أسماء حلاوي بأن هناك من يستخدم اسمها في حساب وهمي، لينشر معلومات لا أساس لها من الصحة بخصوص القضية، مؤكدة قيامها برفع دعوى قضائية على صاحب هذا الحساب الوهمي.

وكتبت حلاوي في تدوينة: "اكتشفت هذا الصباح أن هناك من يستخدم اسمي و داير حساب فيسبوكي وهمي ويتحدث بلساني وينشر تفاصيل ومعلومات عارية عن الصحة تماما كلها كذوب في كذوب وأؤكد أنه لا علاقة لي بهذا الحساب الفيسبوكي لا من قريب ولا من بعيد وسأرفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص و أؤكد أن هذا الحساب الذي أخاطبكم منه في هذه اللحظة هو حسابي الرسمي والوحيييييد..عفاكم سيناليو هد الكونط لي فصورة".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حساب وهمي الفيسبوك القضية

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