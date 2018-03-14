بعدما وجه الشكر الخاص للجماهير المغربية رونار يتفاجأ من تعليقاتهم على تغريدته عبر تويتر بسبب اللائحة ﻿

وجهت الجماهير المغربية، انتقادات قوية لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد الإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين أمام منتخب صربيا وأوزبكستان

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

وجهت الجماهير المغربية، انتقادات قوية لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد الإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين أمام منتخب صربيا وأوزبكستان استعدادا لكأس العالم 2018.

وطرحت الجماهير العديد من التساؤلات بخصوص حرمان لاعبي فريق الوداد من المشاركة في المباراتين الوديتين، معبرين في نفس الوقت عن سخطهم بعد المناداة على بوهدوز وداكوسطا وبامو، في حين أقدم على إبعاد اللاعب عليوي واليميق.

ومعلوم أن رونار لم تمر لحظات على تقديمه للشكر الخاص للجماهير عبر صفحته الرسمية بتويتر بسبب التشجيعات والمساندة الكبيرة التي يحظى بها، ليتفاجا مباشرة بعدها من حجم الانتقادات التي وجهت له بعد الإعلان عن اللائحة.