 المغاربة متشوقون لألبوم صور المنتخب المغربي لكرة القدم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. وفاة أمير سعودي | دولي

عاجل.. وفاة أمير سعودي

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت | ثقافة و فنون

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه الجنس هي وصاحبتها+ تفاصيل خطيرة | بوليتيك

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه

صادم.. سدادة ديال ستيلو قتلات ولد صغير بأكادير | مجتمع

صادم.. سدادة ديال ستيلو قتلات ولد صغير بأكادير

خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك | بوليتيك

خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يحل بهذا المطعم بباريس وهو في حالة صحية جيدة | مجتمع

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يحل بهذا المطعم بباريس وهو في حالة صحية جيدة

ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات | حوادث و حقوق

ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

المغاربة متشوقون لألبوم صور المنتخب المغربي لكرة القدم

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 16:24 المغاربة متشوقون لألبوم صور المنتخب المغربي لكرة القدم | سبور
المغاربة متشوقون لألبوم صور المنتخب المغربي لكرة القدم
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' اليوم الأربعاء'' صورة لملصقات ألبوم المنتخب المغربي لكرة القدم، المقبل على خوض نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمها بروسيا.

" شوف سبور"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم الأربعاء" صورة لملصقات ألبوم المنتخب المغربي لكرة القدم، المقبل على خوض نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمها بروسيا.

وعبرت الجماهير العاشقة للمنتخب المغربي، عن رغبتها في توصلها بنسخة من الألبوم لجمع بورتريهات لاعبي المنتخب المغربي المشاركين في مونديال روسيا، لربطهم بذكريات منافسات كأس العالم الماضية لسنوات 1970و 1986، 1994و 1998، متمنين حظا موفقا للأسود خلال تجربتهم العالمية.

ويخوض المنتخب المغربي يوم 23 و 27 مباراتين وديتين استعدادا للحدث الرياضي العالمي أمام كل من منتخب صربيا وأوزبكستان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي ألبوم صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما وجه الشكر الخاص للجماهير المغربية رونار يتفاجأ من تعليقاتهم على تغريدته عبر تويتر بسبب اللائحة | سبور

بعدما وجه الشكر الخاص للجماهير المغربية رونار يتفاجأ من تعليقاتهم على تغريدته عبر تويتر بسبب اللائحة

خاص: لقجع متردد في تجديد عقد ناصر لارغيت | سبور

خاص: لقجع متردد في تجديد عقد ناصر لارغيت

منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتأهل للدور المقبل | سبور

منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتأهل للدور المقبل

مومي يفاجئ الجماهير الرجاوية وهذا ما تقرر في حقه | سبور

مومي يفاجئ الجماهير الرجاوية وهذا ما تقرر في حقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني | خارج البلاطو

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. وفاة أمير سعودي | دولي
منذ 17 دقيقة

عاجل.. وفاة أمير سعودي

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت | ثقافة و فنون

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.