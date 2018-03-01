المغاربة متشوقون لألبوم صور المنتخب المغربي لكرة القدم ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' اليوم الأربعاء'' صورة لملصقات ألبوم المنتخب المغربي لكرة القدم، المقبل على خوض نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمها بروسيا.

" شوف سبور"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم الأربعاء" صورة لملصقات ألبوم المنتخب المغربي لكرة القدم، المقبل على خوض نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمها بروسيا.

وعبرت الجماهير العاشقة للمنتخب المغربي، عن رغبتها في توصلها بنسخة من الألبوم لجمع بورتريهات لاعبي المنتخب المغربي المشاركين في مونديال روسيا، لربطهم بذكريات منافسات كأس العالم الماضية لسنوات 1970و 1986، 1994و 1998، متمنين حظا موفقا للأسود خلال تجربتهم العالمية.

ويخوض المنتخب المغربي يوم 23 و 27 مباراتين وديتين استعدادا للحدث الرياضي العالمي أمام كل من منتخب صربيا وأوزبكستان.