صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه الجنس هي وصاحبتها+ تفاصيل خطيرة ﻿

كشفت محاضر ملف توفيق بوعشرين، عن تفاصيل الممارسة الجنسية التي كانت بينه و بين إحدى الموظفات التي كانت تشتغل في مجموعته و المتزوجة بنائب رئيس تحرير يومية أخبار اليوم.

شـــوف تيفي:

كشفت محاضر ملف توفيق بوعشرين، عن تفاصيل الممارسة الجنسية التي كانت بينه و بين إحدى الموظفات التي كانت تشتغل في مجموعته و المتزوجة بنائب رئيس تحرير يومية أخبار اليوم.

و أكدت (أ ح) كما جاء على لسانها، أن مديرها توفيق بوعشرين" استغل وضعها الاجتماعي و أغرقها في الديون و أصبح يطلب منها ممارسة الجنس معه تحت الإكراه داخل المكتب.

و استمرت على هذا الحال لأزيد من 3 سنوات و بعد زواجها طلب منها ممارسة الجنس لآخر مرة بمكتبه و بعد رفضها في البداية أكدت أنها تعرضت للابتزاز من طرفه.

و بعد عودتها من شهر العسل بعد إجازة عمل لمدة شهر كان بوعشرين يبعث لها رسائل نصية حميمية ذات إيحاءات جنسية على الرغم من معرفته أنها متزوجة و تتواجد داخل منزلها رفقة زوجها.

و في اعتراف صادم أكدت المتحدثة أن مشغلها كان يمارس عليها الجنس بعد حملها مقابل منصب جديد كمسؤولة عن التوزيع و الاشتراكات و لكن الخطير في الأمر عندما استدرجها إلى مكتبه رفقة صديقتها المسماة (س م) و مارس عليها الجنس بطريقة شاذة بشكل جماعي، مؤكدة أنها استسلمت له و لبت رغباته الجنسية.

و بعد مرور 20 يوما عن هذه العلاقة الثلاثية أكدت المشتكية،أن بوعشرين طلب منها من جديد استقدام صديقتها التي وعدها بمنصب داخل مجموعته و مارس عليهما الجنس بطريقة شاذة .