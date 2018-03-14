 خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. وفاة أمير سعودي | دولي

عاجل.. وفاة أمير سعودي

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت | ثقافة و فنون

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه الجنس هي وصاحبتها+ تفاصيل خطيرة | بوليتيك

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه

صادم.. سدادة ديال ستيلو قتلات ولد صغير بأكادير | مجتمع

صادم.. سدادة ديال ستيلو قتلات ولد صغير بأكادير

خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك | بوليتيك

خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يحل بهذا المطعم بباريس وهو في حالة صحية جيدة | مجتمع

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يحل بهذا المطعم بباريس وهو في حالة صحية جيدة

ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات | حوادث و حقوق

ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 15:59 خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك | بوليتيك
خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك
بعدما ساد بالأمس، الإعتقاد بأن احتجاجات مدينة جرادة تكتسي طابعا اجتماعيا صرفا، دفع بالحكومة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي الساكنة وتلبية كافة المطالب السوسيواقتصادية المرفوعة من طرف المحتجين، تأكد

شـــوف تيفي:

 

بعدما ساد بالأمس، الإعتقاد بأن احتجاجات مدينة جرادة تكتسي طابعا اجتماعيا صرفا، دفع بالحكومة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي الساكنة وتلبية كافة المطالب السوسيواقتصادية المرفوعة من طرف المحتجين، تأكد اليوم بما لا يدع مجالا بأن دوافع ونوايا الحراك سياسية بالدرجة الأولى.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن هدوء الأوضاع بمنطقة جرادة بعد إحساس الساكنة بتجاوب الحكومة مع مطالبهم الإجتماعية الملحة، لم يرق لبعض الجهات السياسية المحضورة وتحديدا العدل والإحسان والنهج الديمقراطي اللذان تحديا قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التجمعات غير المرخصة، حيث تسببا في إحدى تجمهرات غير قانونية ترتب عنها إصابة 70 دركي ورجل قوات مساعدة، وإحراق 3 سيارات للدرك الملكي، وهو ما يؤكد أن أهداف هذه الجهات هي إثارة الفوضى والركوب على موجة المطالب الإجتماعية لدوافع سياسية، تؤكد مصادر "شوف تيفي" .

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب دركي قوات الأمن جرادة أحداث الحكومة وزارة الداخلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه الجنس هي وصاحبتها+ تفاصيل خطيرة | بوليتيك

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه الجنس هي وصاحبتها+ تفاصيل خطيرة

وزارة الداخلية تطلق برنامجا رقميا وطنيا خاصا بالجماعات الترابية والسلطات المحلية لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جميع أنواع الرخص وتتبع المعاملات | بوليتيك

وزارة الداخلية تطلق برنامجا رقميا وطنيا خاصا بالجماعات الترابية والسلطات المحلية لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جميع أنواع الرخص وتتبع المعاملات

تحت شعار إفريقيا والتعاون جنوب جنوب ... مدينة الداخلة تحتضن فعاليات منتدى كرانس مانتانا ما بين 15 و20 مارس | بوليتيك

تحت شعار ''إفريقيا والتعاون جنوب جنوب'' ... مدينة الداخلة تحتضن فعاليات ''منتدى كرانس مانتانا'' ما بين 15 و20 مارس

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا على استتباب الأمن | بوليتيك

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا على استتباب الأمن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني | خارج البلاطو

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. وفاة أمير سعودي | دولي
منذ 17 دقيقة

عاجل.. وفاة أمير سعودي

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت | ثقافة و فنون

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.