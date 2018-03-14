خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك ﻿

بعدما ساد بالأمس، الإعتقاد بأن احتجاجات مدينة جرادة تكتسي طابعا اجتماعيا صرفا، دفع بالحكومة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي الساكنة وتلبية كافة المطالب السوسيواقتصادية المرفوعة من طرف المحتجين، تأكد

شـــوف تيفي:

بعدما ساد بالأمس، الإعتقاد بأن احتجاجات مدينة جرادة تكتسي طابعا اجتماعيا صرفا، دفع بالحكومة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي الساكنة وتلبية كافة المطالب السوسيواقتصادية المرفوعة من طرف المحتجين، تأكد اليوم بما لا يدع مجالا بأن دوافع ونوايا الحراك سياسية بالدرجة الأولى.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن هدوء الأوضاع بمنطقة جرادة بعد إحساس الساكنة بتجاوب الحكومة مع مطالبهم الإجتماعية الملحة، لم يرق لبعض الجهات السياسية المحضورة وتحديدا العدل والإحسان والنهج الديمقراطي اللذان تحديا قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التجمعات غير المرخصة، حيث تسببا في إحدى تجمهرات غير قانونية ترتب عنها إصابة 70 دركي ورجل قوات مساعدة، وإحراق 3 سيارات للدرك الملكي، وهو ما يؤكد أن أهداف هذه الجهات هي إثارة الفوضى والركوب على موجة المطالب الإجتماعية لدوافع سياسية، تؤكد مصادر "شوف تيفي" .