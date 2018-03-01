 ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. وفاة أمير سعودي | دولي

عاجل.. وفاة أمير سعودي

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت | ثقافة و فنون

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه الجنس هي وصاحبتها+ تفاصيل خطيرة | بوليتيك

صــــادم.. 23 فيديو جنسي لبوعشرين رفقة الموظفة اللي كانت خدامة عندو متزوجة وحامل و كتمارس معاه

صادم.. سدادة ديال ستيلو قتلات ولد صغير بأكادير | مجتمع

صادم.. سدادة ديال ستيلو قتلات ولد صغير بأكادير

خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت في إصابة 70 فردا من الدرك والقوات المساعدة وإحراق 3 سيارات للدرك | بوليتيك

خطير... العدل والإحسان والنهج الديمقراطي تتحديان وزارة الداخلية وتنظمان احتجاجات غير مرخصة تسببت

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يحل بهذا المطعم بباريس وهو في حالة صحية جيدة | مجتمع

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يحل بهذا المطعم بباريس وهو في حالة صحية جيدة

ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات | حوادث و حقوق

ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 15:10 ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات | حوادث و حقوق
ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات
شهد شارع محمد سميحة بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء 14 مارس 2018 ، وقوع حادثة خطيرة، بموقع تصوير فيلم سينمائي، ما تسبب في مصرع شخص مكلف بمراقبة المراحيض.

"شوف تيفي" :

شهد شارع محمد سميحة بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء 14 مارس 2018 ، وقوع حادثة خطيرة، بموقع تصوير فيلم سينمائي، ما تسبب في مصرع شخص مكلف بمراقبة المراحيض.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن سيارة من نوع مرسيديس، دهست العامل المسن المنحدر من مدينة مراكش بموقع التصوير، بعد اصطدامها بسيارة أجرة كبيرة تقل 6 سيدات نافيا أن يكون ممثلا بموقع التصوير توفي في الحادث.

وأكد المصدر ذاته أن العامل، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، بينما تم نقل 6 سيدات كن بسيارة الأجرة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، نظرا لإصابتهن بجروح متفاوتة الخطورة خلال الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البيضاء فيلم سنيمائي ممثل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء

حصري..هذا جديد العاملة اللي تعرضت لاعتداء خطير وسط مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

حصري..هذا جديد العاملة اللي تعرضت لاعتداء خطير وسط مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

بالصور.. طاكسي دار كسيدة خايبة في تطوان بعدما سخف الشيفور | حوادث و حقوق

بالصور.. طاكسي دار كسيدة خايبة في تطوان بعدما سخف الشيفور

فضيحة..فيديوهات جنسية أخرى بين مغربية وإسباني واللي تصورات داخل حمام بورززات نتاشرات والمغاربة مصدومين بزاف | حوادث و حقوق

فضيحة..فيديوهات جنسية أخرى بين مغربية وإسباني واللي تصورات داخل حمام بورززات نتاشرات والمغاربة مصدومين بزاف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة | قنوات أخرى
منذ 27 دقيقة

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني | خارج البلاطو

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. وفاة أمير سعودي | دولي
منذ 18 دقيقة

عاجل.. وفاة أمير سعودي

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت | ثقافة و فنون

فيديو تبوريشة..بعد الاعتزال: شوفو عبد الهادي بلخياط يُغني عن الموت

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الشاب اللي طاح عليه السور بدرب السلطان مللي كان خدام في البناء

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مصرع شخص بطريقة مروعة بالقرب من موقع تصوير فيلم سنيمائي بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.