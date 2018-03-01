ياربي السلامة...هذه حقيقة وفاة ممثل مغربي في موقع تصوير فيلم سينمائي بالبيضاء وهاشكون مات ﻿

شهد شارع محمد سميحة بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء 14 مارس 2018 ، وقوع حادثة خطيرة، بموقع تصوير فيلم سينمائي، ما تسبب في مصرع شخص مكلف بمراقبة المراحيض.

"شوف تيفي" :

شهد شارع محمد سميحة بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء 14 مارس 2018 ، وقوع حادثة خطيرة، بموقع تصوير فيلم سينمائي، ما تسبب في مصرع شخص مكلف بمراقبة المراحيض.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن سيارة من نوع مرسيديس، دهست العامل المسن المنحدر من مدينة مراكش بموقع التصوير، بعد اصطدامها بسيارة أجرة كبيرة تقل 6 سيدات نافيا أن يكون ممثلا بموقع التصوير توفي في الحادث.

وأكد المصدر ذاته أن العامل، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، بينما تم نقل 6 سيدات كن بسيارة الأجرة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، نظرا لإصابتهن بجروح متفاوتة الخطورة خلال الحادث.



