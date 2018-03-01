عاجل..محكمة الاستنئاف بتطوان تعلن عن قرارها بخصوص تسجيل القاضي السابق محمد الهيني بهيئة المحامين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، أيدت قبل قليل من يومه الأربعاء، قرار نقيب هيئة تطوان تسجيل محمد الهيني ضمن المحاميين بالهيئة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، أيدت قبل قليل من يومه الأربعاء، قرار نقيب هيئة تطوان تسجيل محمد الهيني ضمن المحاميين بالهيئة.

وأكد المصدر ذاته أن الجديد في ملف الهيني، جاء بعدما قررت محكمة النقض إلغاء القرار الأول لمحكمة الاستئناف والتي رفضت من خلاله قرار النقيب، مشيرا إلى أن محكمة الاستنئاف والتي تم تشكيلها من قضاة آخرين، أيدوا تسجيل الهيني محاميا بهيئة المحامين بتطوان.

وأشار ذات المصدر إلى أن النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستنئاف بتطوان، قاموا بإعداد ملف أداء الهيني لليمين غدا على الساعة العاشرة صباحا وهو ما سيسمح له في مباشرة عمله في المحاماة.





