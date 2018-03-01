منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتأهل للدور المقبل ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي نهضة بركان خصصوا منحة مالية مغرية للاعبيهم مقابل التأهل إلى الدور القادم من كأس الكونفدرالية الإفريقية، والعودة بنتيجة إيجابية أمام النادي الإفريقي ،

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن مسؤولي نهضة بركان خصصوا منحة مالية مغرية للاعبيهم مقابل التأهل إلى الدور القادم من كأس الكونفدرالية الإفريقية، والعودة بنتيجة إيجابية أمام النادي الإفريقي ، خلال المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب "رادس" بتونس يوم الأحد المقبل .

وأضافت نفس المصادر، أن إدارة النادي البركاني خصصت 20 ألف درهم لكل لاعب في حالة التأهل إلى الدور المقبل من كأس الاتحاد الإفريقي ، حيث يرغب الفريق في مواصلة النتائج الإيجابية من أجل العبور إلى دور المجموعات لأول مرة منذ سنوات.

ويذكر أن فريق نهضة بركان كان قد فاز على النادي الإفريقي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما ، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم ذهاب الدور الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.