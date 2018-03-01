 منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتأهل للدور المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..محكمة الاستنئاف بتطوان تعلن عن قرارها بخصوص تسجيل القاضي السابق محمد الهيني بهيئة المحامين | مجتمع

عاجل..محكمة الاستنئاف بتطوان تعلن عن قرارها بخصوص تسجيل القاضي السابق محمد الهيني بهيئة المحامين

حصري..هذا جديد العاملة اللي تعرضت لاعتداء خطير وسط مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

حصري..هذا جديد العاملة اللي تعرضت لاعتداء خطير وسط مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

بالصور.. طاكسي دار كسيدة خايبة في تطوان بعدما سخف الشيفور | حوادث و حقوق

بالصور.. طاكسي دار كسيدة خايبة في تطوان بعدما سخف الشيفور

حصري.. ولأول مرة: موريتي يفجر قنبلة في قضية سعد لمجرد مع الفتاة الفرنسية لورا بريول+تفاصيل جد مثيرة | ثقافة و فنون

حصري.. ولأول مرة: موريتي يفجر قنبلة في قضية سعد لمجرد مع الفتاة الفرنسية لورا بريول+تفاصيل جد مثيرة

فضيحة..فيديوهات جنسية أخرى بين مغربية وإسباني واللي تصورات داخل حمام بورززات نتاشرات والمغاربة مصدومين بزاف | حوادث و حقوق

فضيحة..فيديوهات جنسية أخرى بين مغربية وإسباني واللي تصورات داخل حمام بورززات نتاشرات والمغاربة

هـــام للمغاربة..سيلفي رائع للملك محمد السادس في صحة جيدة وهاشنو دار بباريس | مجتمع

هـــام للمغاربة..سيلفي رائع للملك محمد السادس في صحة جيدة وهاشنو دار بباريس

ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية لسنة 2018 تتوقع تحقيق رقم معاملات بقيمة 3,88 مليار درهم | اقتصاد

ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية لسنة 2018 تتوقع تحقيق رقم معاملات بقيمة 3,88 مليار درهم

عاجل..بوليس يضطر إلى إطلاق الرصاص بمدينة العيون في مواجهة شخص خطير عندو سيف بغا يخطف فتاة | مجتمع

عاجل..بوليس يضطر إلى إطلاق الرصاص بمدينة العيون في مواجهة شخص خطير عندو سيف بغا يخطف فتاة

عاجل..هذا جديد مول السوايع اللي غتاصب طفلة بفاس..وها شنو كان كيقول لأب الضحية فاش كيصلي معاه الفجر | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد "مول السوايع" اللي غتاصب طفلة بفاس..وها شنو كان كيقول لأب الضحية فاش كيصلي معاه الفجر

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتأهل للدور المقبل

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 13:56 منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتأهل للدور المقبل | سبور
منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتأهل للدور المقبل
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي نهضة بركان خصصوا منحة مالية مغرية للاعبيهم مقابل التأهل إلى الدور القادم من كأس الكونفدرالية الإفريقية، والعودة بنتيجة إيجابية أمام النادي الإفريقي ،

"شوف سبور"

 

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن مسؤولي نهضة بركان خصصوا منحة مالية مغرية للاعبيهم مقابل التأهل إلى الدور القادم من كأس الكونفدرالية الإفريقية، والعودة بنتيجة إيجابية أمام النادي الإفريقي ، خلال المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب "رادس" بتونس يوم الأحد المقبل .

وأضافت نفس المصادر، أن إدارة النادي البركاني خصصت 20 ألف درهم لكل لاعب في حالة التأهل إلى الدور المقبل من كأس الاتحاد الإفريقي ، حيث يرغب الفريق في مواصلة النتائج الإيجابية من أجل العبور إلى دور المجموعات لأول مرة منذ سنوات.

ويذكر أن فريق نهضة بركان كان قد فاز على النادي الإفريقي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما ، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم ذهاب الدور الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نهضة بركان النادي الإفريقي شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص: لقجع متردد في تجديد عقد ناصر لارغيت | سبور

خاص: لقجع متردد في تجديد عقد ناصر لارغيت

مومي يفاجئ الجماهير الرجاوية وهذا ما تقرر في حقه | سبور

مومي يفاجئ الجماهير الرجاوية وهذا ما تقرر في حقه

علي بمعمر حاضر أمام فيتا كلوب الكونغولي | سبور

علي بمعمر حاضر أمام فيتا كلوب الكونغولي

أزارو يعود إلى الدفاع الحسني الجديدي لهذا السبب | سبور

أزارو يعود إلى الدفاع الحسني الجديدي لهذا السبب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها شاب كان كيدير ليها السوايع فمنزل الأم ديالو الأستاذة بفاس..تصريح صادم للأم..كان كيحيد لبنتي سروالها وكيمارس عليها الجنس

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني | خارج البلاطو

فيديو صــادم..في أول تصريح..الفتاة القاصر اللي تعرضات لاغتصاب جماعي ببني ملال..هددني بالتصاور و مارس معايا الجنس فالواد و جاب ليا صحابو 5اغتاصبوني

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 مارس 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 14 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 14 مارس 2018

﻿

آخر المستجدات

عاجل..محكمة الاستنئاف بتطوان تعلن عن قرارها بخصوص تسجيل القاضي السابق محمد الهيني بهيئة المحامين | مجتمع
منذ 42 دقيقة

عاجل..محكمة الاستنئاف بتطوان تعلن عن قرارها بخصوص تسجيل القاضي السابق محمد الهيني بهيئة المحامين

حصري..هذا جديد العاملة اللي تعرضت لاعتداء خطير وسط مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

حصري..هذا جديد العاملة اللي تعرضت لاعتداء خطير وسط مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

بالصور.. طاكسي دار كسيدة خايبة في تطوان بعدما سخف الشيفور | حوادث و حقوق

بالصور.. طاكسي دار كسيدة خايبة في تطوان بعدما سخف الشيفور

حصري.. ولأول مرة: موريتي يفجر قنبلة في قضية سعد لمجرد مع الفتاة الفرنسية لورا بريول+تفاصيل جد مثيرة | ثقافة و فنون

حصري.. ولأول مرة: موريتي يفجر قنبلة في قضية سعد لمجرد مع الفتاة الفرنسية لورا بريول+تفاصيل جد مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.