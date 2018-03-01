علي بمعمر حاضر أمام فيتا كلوب الكونغولي ﻿

يستعيد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم ، لاعبه محمد علي بمعمر، خلال المواجهة التي سيخوضها يوم الأحد المقبل، أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بملعب الشهداء بكنشاسا، برسم إياب دور الأول من دوري

"شوف سبور"

يستعيد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم ، لاعبه محمد علي بمعمر، خلال المواجهة التي سيخوضها يوم الأحد المقبل، أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بملعب الشهداء بكنشاسا، برسم إياب دور الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمد علي بمعمر، قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الجيش الملكي، برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية، بسبب الإصابة ، علما أن الفريق الدكالي، سيسافر اليوم الأربعاء إلى الكونغو الديموقراطية، من أجل الاستئناس بالأجواء.



ويذكر أن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، كان قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدف للاشيء.