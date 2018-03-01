حصري.. ولأول مرة: موريتي يفجر قنبلة في قضية سعد لمجرد مع الفتاة الفرنسية لورا بريول+تفاصيل جد مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي، حسم بنسبة كبيرة القضية لصالح موكله سعد لمجرد، عقب قيامه بخطوة مثيرة، جعلت القضاء الفرنسي يشكك في تصريحات الفرنسية ''لورا بريول''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي، حسم بنسبة كبيرة القضية لصالح موكله سعد لمجرد، عقب قيامه بخطوة مثيرة، جعلت القضاء الفرنسي يشكك في تصريحات الفرنسية "لورا بريول".

وأوضح المصدر ذاته بأن موريتي، وخلال تقديمه لدفوعاته السابقة، ركز على نقطتين، الأولى تتعلق بما جاء به تقرير الشرطة والذي أكد على أن المجرد لم يكن في حالته العقلية الطبيعية بسبب تناوله للكحول ومخدر الكوكايين، وبالتالي فهو لم يكن يعي ما قام به ليلة الواقعة، والثانية التي ركز فيها على أنه لا يمكن لفتاة فقيرة أن تلج ملهى ليلي خاص بالمشاهير وأن توافق على مرافقة شخص لا توجد سابقة معرفة بينهما وهي في حالة غير طبيعية إلى الفندق.

وأكد ذات المصدر أن النقاط التي ركز عليها موريتي جعلت القضاء الفرنسي يشكك بالفعل أن "لورا بريول"، استهدفت لمجرد، واستغلت شهرته، ودفعته إلى الاعتداء عليها بالفندق بسبب الحالة التي كان عليها.





