فضيحة..فيديوهات جنسية أخرى بين مغربية وإسباني واللي تصورات داخل حمام بورززات نتاشرات والمغاربة مصدومين بزاف ﻿

بعد أيام من الفضيحة الجنسية التي هزت مدينة ورزازات، تفاجأ المغاربة، مستخدمو تطبيق ''واتساب'' خلال الأسبوع الجاري بانتشار هذا الفيديو، الذي ظهرت خلاله مغربية شابة في عقدها الثاني وهي تمارس الجنس داخل

"شوف تيفي"

بعد أيام من الفضيحة الجنسية التي هزت مدينة ورزازات، تفاجأ المغاربة، مستخدمو تطبيق "واتساب" خلال الأسبوع الجاري بانتشار هذا الفيديو، الذي ظهرت خلاله مغربية شابة في عقدها الثاني وهي تمارس الجنس داخل حمام بإحدى الشقق مع إسباني.

وتفاجأ مستخدمو التطبيق بانتشار أربعة مقاطع فيديو، ظهرت خلالهم المغربية وهي تمارس الجنس مع الإسباني بطريقة احترافية شبيهة بأفلام "البورنو"، وذلك من خلال القيام بحركات ووضعيات جنسية جد صادمة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت سابقا عن تمكن المصالح الأمنية بمدينة مراكش من اعتقال المغربية بطلة هذا الفيديو، في حين تشير المعطيات الخاصة بالإسباني بأنه عاد إلى بلده، وقد يكون وراء تسريب الفيديو الجنسي.

وعبر النشطاء المغاربة في تفاعلهم مع هذا الفيديو عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين بأن الفتاة المغربية ومن خلال طريقة ممارستها للجنس مع الإسباني، كانت على علم بتصويره.