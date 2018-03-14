هـــام للمغاربة..سيلفي رائع للملك محمد السادس في صحة جيدة وهاشنو دار بباريس ﻿

تفنيدا للإشاعات التي تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،نشر سفيان البحري،يومه الأربعاء، صورة جديدة للملك محمد السادس و هو يتمتع بصحة جيدة بباريس.

شـــوف تيفي:

تفنيدا للإشاعات التي تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،نشر سفيان البحري،يومه الأربعاء، صورة جديدة للملك محمد السادس و هو يتمتع بصحة جيدة بباريس.

و أرفق البحري الصورة بتعليق، قال فيه، صورة جديدة لملكنا حفظه الله ليلة أمس في باريس. ها هو حبيبنا بخير الله يحفظو لينا ملكنا شرا لبيسة لبارح من هاد المحل للي سميتو ''لوردز آند فولز'' وتصور مع صاحب المحل و وليداتو اللي كانو فرحانين بزاف بملك القلوب وقالو أنه كان مرتاح وظريف بزاف .

و أضاف البحري أن صاحب المحل قال أن هذا شرف كبير بزاف وأنها ليلة عظيمة وحظ عظيم باش ملكنا زار وخدا لبيسة من المحل ديالي.