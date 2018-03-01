عاجل..بوليس يضطر إلى إطلاق الرصاص بمدينة العيون في مواجهة شخص خطير عندو سيف بغا يخطف فتاة ﻿

اضطر مفتش شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن العيون، عند الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في

"شوف تيفي"+"و م ع"

اضطر مفتش شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن العيون، عند الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر وتعاطي المخدرات، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي وشيك بواسطة السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن المشتبه به، البالغ من العمر 31 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد أشهر سيفا في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفه بعدما كان يستدرج فتاة في حالة سكر تحت التهديد بسلاح أبيض، وهو ما اضطر مفتش شرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه به وتسهيل عملية توقيفه.



وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم فتح بحث قضائي مع الفتاة التي كانت تحت تأثير حالة السكر، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.



