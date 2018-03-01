 عاجل..هذا جديد "مول السوايع" اللي غتاصب طفلة بفاس..وها شنو كان كيقول لأب الضحية فاش كيصلي معاه الفجر ﻿
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عاجل..هذا جديد "مول السوايع" اللي غتاصب طفلة بفاس..وها شنو كان كيقول لأب الضحية فاش كيصلي معاه الفجر

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 11:43 عاجل..هذا جديد مول السوايع اللي غتاصب طفلة بفاس..وها شنو كان كيقول لأب الضحية فاش كيصلي معاه الفجر | حوادث و حقوق
عاجل..هذا جديد "مول السوايع" اللي غتاصب طفلة بفاس..وها شنو كان كيقول لأب الضحية فاش كيصلي معاه الفجر
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''مول السوايع'' المشتبه في اغتصابه لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، يمثل في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، أمام قاضي التحقيق باستئنافية مدينة فاس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "مول السوايع" المشتبه في اغتصابه لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، يمثل في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، أمام قاضي التحقيق باستئنافية مدينة فاس.

وأوضح المصدر ذاته بـأن مثول "مول السوايع" أمام قاضي التحقيق يمر بشكل سري، مشيرا إلى أن المعني بالأمر يوجد رهن الاعتقال بعد تقدم أسرة الضحية سابقا بشكاية.

وأضاف ذات المصدر أن والد الضحية "ز"، أكد على أن "مول السوايع" المدعو "ي"، كان يؤدي معه صلاة الفجر بشكل مستمر، ولم يشك يوما أن يتورط هذا الشخص في اغتصاب ابنته والتي كان يمدحها له بشكل مستمر خلال لقائهما في المسجد.



 

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المغرب شوف تيفي استئنافية فاس قاض التحقيق المحكمة

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