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المغني العالمي زين مالك والعارضة جيجي حديد يصدمان عشاقهما بهذا الخبر

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 11:23 المغني العالمي زين مالك والعارضة جيجي حديد يصدمان عشاقهما بهذا الخبر | منوعات
المغني العالمي زين مالك والعارضة جيجي حديد يصدمان عشاقهما بهذا الخبر
أعلن كل من المغني العالمي زين مالك والعارضة جيجي حديد عن انفصالهما بشكل نهائي عن بعضهما البعض عبر حساباتهما الرسمية على تويتر يوم أمس الثلاثاء.

شوف تيفي

 

أعلن كل من المغني العالمي زين مالك والعارضة جيجي حديد عن انفصالهما بشكل نهائي عن بعضهما البعض عبر حساباتهما الرسمية على تويتر يوم أمس الثلاثاء.

وكشف زين عبر حسابه على تويتر قائلاً « عشنا أنا وجيجي قصة حب رائعة ومرحة. أكنّ الكثير من الاحترام والإعجاب لجيجي كامرأة وصديقة، لاسيما وأنها تملك روحاً مذهلة، أطلب منكم أن تحترموا قرارنا الصعب ».

 

من جهتها، نشرت العارضة الأمريكية رسالة شرحت فيها ما حصل: "تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر التي تنتاب شخصين تشاركا الكثير من الأوقات الجميلة طوال أعوام لكنها افترقا الآن، سأبقى دوماً ممتنة للحب والوقت ودروس الحياة التي تشاركناها أنا وزين ».

 

هذا وتفاعل عدد كبير من متتبعي الكوبل الفني مع هذا الخبر، متمنيين لهما حياة أفضل.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي ثقافة وفنون زين مالك جيجي حديد

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