هذه هي القيمة المالية التي أجبرت اجبيرة رفض تجديد عقده مع الرجاء ﻿

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مستحقات اللاعب عبد الجليل اجبيرة بلغت 290 مليون سنتيم لم يتوصل بها منذ فترة رئاسة محمد بودريقة.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مستحقات اللاعب عبد الجليل اجبيرة بلغت 290 مليون سنتيم لم يتوصل بها منذ فترة رئاسة محمد بودريقة.

وأفادت ذات المصادر، أن اجبيرة رفض تجديد عقده مع فريق الرجاء البيضاوي بعدما عجزت إدارة الفريق على تسوية أوضاعه المالية، الشيء الذي قد يدفعه إلى تغيير الألوان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جهة أخرى كشفت تقارير إعلامية، أن فريق الوداد أقدم على توقيع عقد مبدئي مع اللاعب اجبيرة قصد حمل قميصه الموسم الماضي.