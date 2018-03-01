 وفاة عالم الفيزياء البريطاني هوكينغ ﻿
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وفاة عالم الفيزياء البريطاني هوكينغ

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 09:23 وفاة عالم الفيزياء البريطاني هوكينغ | دولي
وفاة عالم الفيزياء البريطاني هوكينغ
توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 76 عاما.

شوف تيفي

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 76 عاما.

وكشف موقع إلبايس الإسباني أن هوكينغ ''توفي في منزله في كامبريدج صباح اليوم الأربعاء''.

وكان سيتفن هوكينغ من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، وهو معروف بفضل أبحاثه النظرية في علم الكون والعلاقات بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، والتسلل الزمني. وهو مؤلف الكتاب المعروف ''تاريخ موجز للزمن''.

ويشار إلى أنه في عام 1963 قال الأطباء إن هوكينغ الذي كان بالغا من العمر آنذاك 22 عاما، مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري. واعتقد الأطباء آنذاك أنه سيعيش ما بين عامين و3 سنوات. لكن تنبؤاتهم لم تتحقق. فواصل هوكينغ عمله العلمي وتزوج مرتين وله 3 أطفال. وطوال حياته أجرى أبحاثا علمية وقدم تقارير علمية ودرس في جامعات مختلفة.

 

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