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هام لعشاق ألعاب الفيديو..رابطة كرة القدم الإسبانية تطلق بطولة الرياضات الإلكترونية

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 09:18 هام لعشاق ألعاب الفيديو..رابطة كرة القدم الإسبانية تطلق بطولة الرياضات الإلكترونية | سبور
هام لعشاق ألعاب الفيديو..رابطة كرة القدم الإسبانية تطلق بطولة الرياضات الإلكترونية
قررت رابطة كرة القدم الإسبانية يوم أمس الثلاثاء، إطلاق أول بطولة للرياضات الإلكترونية في برشلونة الشهر المقبل، متمنية ان تصبح المسابقة الأبرز لألعاب الفيديو في اسبانيا.

شوف سبور

قررت رابطة كرة القدم الإسبانية يوم أمس الثلاثاء، إطلاق أول بطولة للرياضات الإلكترونية في برشلونة الشهر المقبل، متمنية ان تصبح المسابقة الأبرز لألعاب الفيديو في اسبانيا.

وتتكون المسابقة من مرحلة تصفيات على الإنترنت تليها بطولة تبدأ في 16 أبريل على منصتي ''إكس بوكس'' و '' بلاي ستيشن'' للاعبين الذين يمثلون إسبانيا في سلسلة ''ئي.ايه سبورتس فيفا 18'' العالمية في يونيو المؤهلة إلى كأس العالم الإلكترونية 2018.

وأكدت رابطة كرة القدم الإسبانية في بيان لها أن بطولة مكدونالدز الافتراضية للرياضات الإلكترونية ستنطلق في إسبانيا لتصبح أول مشروع كبير من الرابطة في الرياضات الإلكترونية.

وجاء في ذات البلاغ ''بالتعاون مع بطولة المحترفين لألعاب الفيديو… سيكون الهدف هو تحويل هذه البطولة الطموحة إلى المسابقة الأبرز في اسبانيا''.

 

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