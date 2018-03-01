مثير..شركة إنتاج فرضت على فنانة مغربية باش يكون أدومة بطل لأغنيتها الجديدة..وها شنو وقع ﻿

كشفت الفنانة المغربية خولة حسين في تصريح إعلامي، خلال الأسبوع الجاري، أنها رفضت، مؤخرا، اقتراح شركة أن يكون ''أدومة'' بطل أغنيتها الجديدة ''حب كبير'' .

''شوف تيفي''

كشفت الفنانة المغربية خولة حسين في تصريح إعلامي، خلال الأسبوع الجاري، أنها رفضت، مؤخرا، اقتراح شركة أن يكون ''أدومة'' بطل أغنيتها الجديدة ''حب كبير'' .

وأوضحت خولة حسين بأنها اتفقت مع الشركة المنتجة على تصوير فيديو كليب بمدينة طنجة، واختارت بطل الفيديو، لكنها تفاجأت خلال التصوير بحضور ''أدومة''، وكانت تعتقد بأن للأمر علاقة بـ ''كاميرا خفية ''، إلا أن الشركة أكدت لها اختيار ''أدومة'' ليكون بطلا لأغنيتها.

وأكدت الفنانة المذكورة إيقاف تصوير الفيديو الكليب، بعد رفضها التعامل مع ''أدومة''.