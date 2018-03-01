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أمطار ورياح بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 09:01 أمطار ورياح بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
أمطار ورياح بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا طيلة النهار مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة بمنطقة طنجة.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا طيلة النهار مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة بمنطقة طنجة.

وسيلاحظ مرور سحب ستصبح كثيفة خلال الليلة القادمة، حيث الفرصة مهيأة لتساقط أمطار أو زخات مطرية بمنطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس وغرب الساحل المتوسطي. فيما ستكون الأجواء قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الجنوب-الغربي وبالمنطقة الشرقية وشمال البلاد ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومنقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 8 و13 درجة بكل من شمال ووسط البلاد وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال-الغربي للبلاد وسواحل المحيط الأطلسي والسايس، وما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الوسطى ومنطقة سوس، وما بين 28 و35 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان عند المساء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الليل ما بين طنجة والعرائش.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المنطقة الشرقية الأمطار السفوح مديرية الأرصاد الجوية

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