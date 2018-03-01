انطلاق التكوين للحصول على دبلوم ''كاف برو'' ﻿

أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن أولى حصص التكوين الخاصة برخصة التدريب الاحترافي للحصول على دبلوم ''كاف برو''، وهو برنامج تكويني للاتحاد الإفريقي لكرة

'' شوف سبور''

أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن أولى حصص التكوين الخاصة برخصة التدريب الاحترافي للحصول على دبلوم ''كاف برو''، وهو برنامج تكويني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لفائدة مدربي القارة، انطلقت أمس الاثنين بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها، أن أولى وحدات التكوين لنيل رخصة التدريب الاحترافي ''كاف برو'' تعرف مشاركة 22 مدربا مغربيا وأربعة مدربين أفارقة.

ويتعلق الأمر بكل من المدربين المغاربة : الحسين عموتة، وعبد العزيز العامري، وبادو الزاكي، ومحمد أمين بنهاشم، وحسن بنعبيشة، وعبد المالك العزيز، ومصطفى الحداوي، وامحمد فاخر، وفتحي جمال، ومنير الجعواني، وعبد اللطيف جريندو، وهشام الدميعي، وعبد الرزاق خيري، ومصطفى مديح، ووليد الركراكي، وعبد الإله صابر، وفؤاد صحابي، وطارق سكيتيوي، وجمال سلامي، وعبد الرحيم طاليب، ورشيد الطاوسي، ويوسف فرتوت.

أما المدربون الأفارقة الذين تم اختيارهم من طرف (الكاف) فهم سيسي أليو (السنغال)، وايبنج فلورون (الكونغو الديمقراطية)، وبيتسو موسيمان (جنوب إفريقيا)، وحسن شحاتة (مصر).

من جهة أخرى، أكدت الإدارة التقنية الوطنية أن المدربين الذين قدموا ترشيحهم هذه السنة ويستجيبون للشروط التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولم يحالفهم الحظ، ستكون لهم الأولوية في اختبارات الموسم المقبل، علما أن المدربين الذين يتوفرون على دبلوم الـ(كاف) بإمكانهم الإشراف على تدريب أندية القسم الوطني الأول للبطولة الاحترافية طيلة المواسم الثلاثة المقبلة.