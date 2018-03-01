 حصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لشوف سبب إختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين برو وإبعاد السكيتيويحصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لـ ''شوف سبور'' سبب اختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين '' كاف برو'' وإبعاد السكيتيوي ﻿
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حصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لشوف سبب إختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين برو وإبعاد السكيتيويحصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لـ ''شوف سبور'' سبب اختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين '' كاف برو'' وإبعاد السكيتيوي

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 04:24 حصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لشوف سبب إختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين برو وإبعاد السكيتيويحصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لـ شوف سبور سبب اختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين كاف برو وإبعاد السكيتيوي | سبور
حصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لشوف سبب إختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين برو وإبعاد السكيتيويحصري وبالفيديو.. لاركيط يكشف لـ ''شوف سبور'' سبب اختيار الزاكي والعامري وعموتة لخوض تكوين '' كاف برو'' وإبعاد السكيتيوي
كشف ناصر لاركيط المشرف على الإدارة التقنية للمنتخبات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه لم يقص أي مدرب من التكوين الذي يشمل المدربين بالمغرب، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف ناصر لاركيط المشرف على الإدارة التقنية للمنتخبات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه لم يقص أي مدرب من التكوين الذي يشمل المدربين بالمغرب، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للحصول على دبلوم ''كاف برو''، مؤكدا أن عدم إدراج اسم عبد الهادي السكيتيوي المدير التقني لفريق الوداد يعود للمعايير التي حددتا اللجنة التابعة للتكوين.

وقال لاركيط في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، ''إن ديبلوم ''كاف برو'' التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لن يلزم على الأندية الوطنية إلا بعد مرور ثلاث سنوات، موضحا أن من بين المعايير المحددة لاختيار المدربين تتمحور في ممارسة مهنة التدريب 5 سنوات في القسم الاحترافي أو القسم الثاني على الأقل، وموسمين على الأقل للمنتخب المغربي الأول أو المحلي أو الأولمبي، أو سبق له أن لعب 200 مباراة في الدرجة الاولى، أو30 مباراة دولية.

وتابع قائلا :'' كل المدربين الذين تم اختيارهم لخوض التكوين الاحترافي يتوفرون على واحد من هذه المعايير''.

وبخصوص المدرب بادو الزاكي والعامري و الحسين عموتة فقد سبق لهم أن دربوا منذ بداية الموسم وبالتالي فمن حقهم خوض التكوين الاحترافي.

وأكد لاركيط، أن عدم اختيار عبد الهادي السكيتيوي المدير التقني لفريق الوداد لا يعني أنه سيكون محروما من الدبلوم، موضحا أن المرحلة الثانية ستنطلق قبل نهاية الأولى وسيتم إدراج مدربين جددا، كما أن السكيتيوي يشغل مهمة مدير تقني وليس مدربا.

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