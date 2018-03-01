 ميري كريمو لـ '' شوف سبور'' رونار يمر من مرحلة صعبة ويسعى لخلق التنافسية بين لاعبي المنتخب ﻿
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ميري كريمو لـ '' شوف سبور'' رونار يمر من مرحلة صعبة ويسعى لخلق التنافسية بين لاعبي المنتخب

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 03:45 ميري كريمو لـ شوف سبور رونار يمر من مرحلة صعبة ويسعى لخلق التنافسية بين لاعبي المنتخب | سبور
ميري كريمو لـ '' شوف سبور'' رونار يمر من مرحلة صعبة ويسعى لخلق التنافسية بين لاعبي المنتخب
كشف عبد الكريم ميري اللاعب الدولي السابق، اليوم الثلاثاء، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، يمر من أصعب مرحلة في مساره الرياضي رفقة الأسود بسبب الاشتغال على اللائحة النهائية التي

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف عبد الكريم ميري اللاعب الدولي السابق، اليوم الثلاثاء، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، يمر من أصعب مرحلة في مساره الرياضي رفقة الأسود بسبب الاشتغال على اللائحة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2018 مشيرا إلى أنها مسؤولية كبيرة وتتطلب الكثير من الجهد.

وأفاد ميري في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن اللائحة التي اختارها رونار لخوض المباراتين الوديتين أمام منتخب صربيا وأوزبكستان تضم أجود اللاعبين المحليين والمحترفين خارج المغرب حاليا، موضحا أن رونار طالما اعتمد على التنافسية كما أن هناك مجموعة تشعر بانها ضمنت مكانها مع الفريق الأول ويسعى رونار لخلق مبدأ المنافسة بين اللاعبين لحثهم على إعطاء كل ما لديهم قبل حمل قميص المنتخب المغربي.

ويرى كريمو، أن أفضل ما قام به رونار هو المناداة على كل من المهاجمين وليد أزارو الممارس رفقة فريق الأهلي المصري و أيوب الكعبي لاعب نهضة بركان وهداف كأس أمم إفريقيا للمحليين، مؤكدا أنهما في قمة عطائهما وكان من المفروض أن يتم المناداة عليهما خلال المعسكر التدريبي.

وبالنسبة لجواد الياميق، أوضح اللاعب الدولي السابق، أن تغيير الفريق والممارس في الدوري الإيطالي يتطلب المزيد من الوقت للتأقلم وضمان الرسمية وبالتالي فمن المنتظر أن يتم الاعتماد على الياميق رفقة الأسود بعد خوضه بعض المباريات الرسمية مع فريقه الجديد جنوى الإيطالي.

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